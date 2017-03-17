Эр-Рияд, 17 марта, 2017, 10:14 — ИА Регнум. Соглашение о сокращении добычи нефти, заключенное между странами-членами ОПЕК и не входящие в картель, может быть продлено в мае 2017 года. Об этом в интервью Bloomberg TV заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, условием для продления соглашения будет сохранение мировых запасов нефти на среднестатистическом пятилетнем уровне. «Хотим донести всем, что мы собираемся вернуть отрасль в здоровое положение», — сказал аль-Фалех.

Он добавил, что США, так же как и Саудовская Аравия, нуждаются в стабильных нефтяных ценах. Аль-Фалех также пояснил, что после переговоров с коллегами из ОПЕК и не членами организации уверен в улучшении результатов по стабилизации нефтяного рынка.

Соглашение по сокращению уровня добычи нефти заканчивается в мае 2017 года. По итогам февраля ОПЕК уверенно сократил объемы добычи нефти в рамках венских договоренностей. Так, в феврале суммарная добыча нефти членов ОПЕК оставила 31,958 млн баррелей в сутки, что меньше по сравнению с январем на 139,5 тыс. баррелей в день.

Наибольший спад добычи был зафиксирован в Саудовской Аравии, которая изначально брала на себя основные обязательства по уменьшению нефтепроизводства, а также в Ираке, ОАЭ и Анголе. Небольшой рост добычи черного золота произошел в Нигерии (на 58 тыс. баррелей в сутки). Однако этой стране в рамках венских договоренностей было разрешено наращивать добычу, так как спад производства здесь случился по независящим от нее причинам.

В целом доля ОПЕК в общемировой добыче сократила на 0,1% и составила 33,3%. Нефтепроизводство в Саудовской Аравии уменьшилось до 9,797 млн баррелей в сутки, объем сокращений составил 68,1 тыс. баррелей ежедневно. Таким образом, Эр-Рияд перевыполнил свои обязательства на 54%.

Напомним, 30 ноября в Вене на заседании ОПЕК члены картеля приняли решение о сокращении объемов добычи нефти. Общее уменьшение производства составляет почти 1,2 млн баррелей нефти в сутки. Сделка рассчитана на полгода с возможностью продления ее до конца 2017 года. 10 декабря к сделке ОПЕК присоединились еще 11 других производителей нефти, включая Россию.