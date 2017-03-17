Казань, 17 марта, 2017, 10:16 — ИА Регнум. После погрома в ТЦ «Алтын» в Казани возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.213 УК РФ («Хулиганство») и ч.2 ст.167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Об этом сообщает пресс-служба управления МВД Татарии.

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В настоящее время создана следственно-оперативная группа. С места происшествия изъяты следы нападавших, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления личностей нападавших и их задержания.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, неизвестные в медицинских масках совершили погром в торговых точках первого этажа ТЦ «Алтын» в Казани. Группа с бейсбольными битами в руках ворвалась на первый этаж и разгромила витрины магазинов. Никто из продавцов и посетителей центра не пострадал.

После нападения налетчики вышли с другой стороны здания и, сев в автомобили, уехали.