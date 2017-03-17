Ярославль, 17 марта, 2017, 10:04 — ИА Регнум. С 21 по 27 марта в Ярославле пройдет Международный фестиваль «Джаз над Волгой». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. Фестиваль проводится в 17-й раз, он является старейшим фестивалем такого рода в России.

Yaroslavl Jazz Center в Facebook Александр Сипягин

В этом году в фестивале примут участие музыканты и ансамбли из Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Сербии, США, Эстонии и России. В Ярославле выступят такие мировые звезды джаза, как Крис Поттер, Ари Хёниг, Игорь Бутман, Александр Сипягин.

Площадками фестиваля станут Ярославская государственная филармония имени Собинова, дворец культуры имени Добрынина, концертно-зрелищный центр «Миллениум», городской джазовый центр. Заключительный концерт «Джаза над Волгой» пройдет в селе Вятском. Кроме того, на нескольких площадках Ярославля и области пройдут концерты сателлитной программы фестиваля.

Традиционно в рамках международного фестиваля пройдет трехдневный открытый конкурс-фестиваль детско-юношеских джазовых коллективов и солистов «Музыкальный родник детям», председателем которого станет выдающийся ярославский музыкант, проживающий в Нью-Йорке — трубач Александр Сипягин.