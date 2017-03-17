Москва, 17 марта, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Российская валюта 16 марта продолжила укрепление, причем покупки носили весьма агрессивный характер, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев. Пара доллар/рубль пробила поддержку 58 руб. и коснулась мартовского минимума на 57,56 руб. в условиях дальнейшего ослабления USD на международной арене после неагрессивных комментариев ФРС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары. Рубль

«Участники рынка, которые рассчитывали на ужесточение риторики американского ЦБ, продолжили избавляться от доллара. И это послужило ключевым драйвером укрепления рубля. Поддержку валюте оказали и неожиданные комментарии президента Владимира Путина о рисках преждевременного снижения ставки ЦБ РФ, которое, по его словам, «может привести к инфляции и ослаблению нацвалюты». Кроме того, на стороне рубля играет стартовавший налоговый период, а также дальнейшее восстановление котировок нефти», — пояснил Ковалев.

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«После текущего ослабления пара доллар/рубль вернется выше 58,50 рубля, особенно в свете ожидаемого снижения ставки ЦБ РФ и отсутствия поводов для внушительного укрепления котировок Brent. В краткосрочной перспективе пара, вероятно, будет осциллировать вокруг отметки 58 рублей», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта за доллар США давали 58,09 руб. (-0,5%). Евро торговался по 62,30 руб. (-0,4%), Официальные курсы ЦБ РФ на 17 марта составляют 58,24 руб. за американскую валюту и 62,48 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 87 и 36 копеек соответственно.