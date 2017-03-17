Краснодар, 17 марта, 2017, 09:58 — ИА Регнум. В Сочи крупный пожар унес жизни двух человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 17 марта, огонь вспыхнул в магазине игрушек по улице Декабристов в поселке Лоо.

Kuban.sledcom.ru Пожар

Сообщение о пожаре поступило на пульт Сочинского пожарно-спасательного гарнизона днем 16 марта. Первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия уже через 10 минут. Для того чтобы полностью ликвидировать возгорание, огнеборцам потребовалось более двух часов. За это время огонь прошелся по площади 230 кв. метров.

Также по теме: В Краснодаре горят производственный цех и частные дома

Пожар в многоэтажке Краснодара вылился в уголовное дело

На тушении пожара были задействованы 40 человек и 12 единиц техники. Без пострадавших не обошлось. На месте возгорания были обнаружены тела двух человек. Их личности выясняются. Кроме того, в больницу попал и малолетний ребенок.

Следственный отдел по Лазаревскому району начал проверку по факту пожара. Следователи и криминалисты после осмотра места происшествия проводят проверочные мероприятия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Читайте также: В Краснодаре выясняют причины крупного пожара на складе

По предварительным данным, возгорание произошло в помещении магазина игрушек, после чего пламя перешло на деревянную мансарду соседнего трехэтажного здания.

Масштаб пожара, а точнее его последствия хорошо видны на видео, которое разместил пользователь группы «Жесть Краснодара» Петр Иванченко.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар в магазине произошел летом 2016 года в Краснодаре. Загорелась кровля здания по улице Магистральной в садовом товариществе «Ветеран». Общая площадь пожара составила 300 кв. метров. Ликвидировать возгорание удалось только два часа спустя. Обошлось без жертв и пострадавших.