Москва, 17 марта, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Русский художник моды Кирилл Минцев (Kirill Mintsev) утверждает, что всемирно известный британский дом моды Burberry позаимствовал у него работы для последней своей коллекции. Он готов отстаивать свои авторские права.

Пиратство Burberry

В феврале 2017-го дом моды Burberry представил часть новой коллекции в фирменном стиле нашего соотечественника. Но самого Кирилла Минцева это не обрадовало. Он усмотрел в действиях английских коллег плагиат. Того же мнения придерживаются и поклонники его творчества.

Последние не скрывают своего возмущения, оставляя под публикациями Burberry в соцсетях свои осуждающие комментарии. «Позорники» и «сволочи» — самые мягкие эпитеты, какими награждают Burberry те, кто оскорблён их неспортивным поведением.

«Burberry просто украли дизайн моего приятеля, московского дизайнера Кирилла Минцева, и теперь они используют это для съёмок знаменитостей. Стыдитесь, Burberry, казалось, вы были брендом, который ценит свою собственную репутацию и имя, но вы не такие. Я любила Burberry, но после этого вы можете идти …» — написала на чистом английском в Facebook российский стилист Александра Брукс (Alexandra Brookes) под откровенным снимком Эммы Уотсон (Emma Wotson) в накидке Burberry, выполненной в стиле Минцева.

Скришот соцсети Instagram пользователя katasonovamaria Сравнение

В свою очередь Мария Катасонова, муза известного современного российского художника Алексея Гинтовта, разместила у себя в Instagram коллаж из двух фотографий с девушками в соответствующей одежде от Кирилла Минцева коллекции 2014 года и Burberry коллекции 2017 года, сопроводив его следующим комментарием: «Найдите десять отличий. Вот так воруют идеи у наших дизайнеров».

«А всё почему? Потому что думают, что могут воровать безнаказанно. Мол, эти русские всё равно всё проглотят. Искренне желаю Кириллу найти адвоката, который возьмётся за этот международный процесс и выиграет его», — тоже в Instagram предложила перейти от слов к делу российская певица Анна Волкова-Фомина.

Скришот соцсети Instagram пользователя supervolkova Сравнение

Правда, встречаются в соцсетях и комментарии фанатов Burberry, которые утверждают, что Кирилл Минцев британцам не ровня и в силу этого простого соображения вообще не вправе предъявлять тем какие-то претензии.

Между тем Кирилл Минцев очень удивился, когда ИА REGNUM обратилось к нему с вопросом, не гордится ли он фактом заимствования со стороны Burberry?

— А чем тут гордиться? Тем, что теперь работы моего дизайна называют копией Burberry?! При этом некоторые теперь даже пытаются заказать у меня копию их накидки, но так, чтобы не 180 тысяч стоило как в «оригинале», а подешевле — дескать, «подделку» заказывают. Такого рода ущербное признание мне не нужно. Я занимаюсь дизайном моды с 2009 года, с 2011 года делаю вещи таким вот плетением, какое Burberry «изобрели» в 2017 году. У меня был свой уникальный стиль, и если он им приглянулся, то надо было предложить мне сотрудничество, а не присваивать себе моё творчество, — сказал российский дизайнер.

Скришот соцсети Instagram пользователя mintsevkirill Плагиат

Разумеется, в мире моды имена Кирилла Минцева и Burberry сегодня, конечно, не сопоставимы. Они принадлежат, мягко говоря, к разным весовым категориям. Burberry является мировым гигантом с ежегодным оборотом в миллиарды фунтов стерлингов и девятью тысячами сотрудников. Минцев пока ещё всё делает своими руками. Но о том, что Минцев стремительно развивается, свидетельствует уже сам факт постановки вопроса, а не стал ли он жертвой плагиата со стороны Burberry? Что называется, дорос.

Насколько обоснованы подозрения в отношении британцев, каждый может судить самостоятельно по представленным снимкам работ Кирилла Минцева и более поздних вещей Burberry. Его полноформатная коллекция вещей как раз в этом стиле была представлена на именном показе под названием «KIRILL MINTSEV — ΑΝΑΓΈΝΝΗΣΗ» в рамках Московской Недели Моды 2015. Изготовленные им вещи заметны также в видеоприглашении на открытие основной сцены Большого театра после реставрации в 2012 году. Ответственные за ситуацию сотрудники Burberry могли и должны были видеть работы Минцева на Московской Неделе Моды или на показе в Лондоне в 2014 году, и в США на фестивале Burning Man 2016. Кроме того, соответствующее творчество Минцева было замеченным в Великобритании прежде ещё и в связи с сирийскими девушками в головных уборах работы нашего соотечественника на нашумевшем календаре с благодарностью российским военным «Из Сирии с любовью», это иллюстративно освещалось в Daily Mail, Mirror и EuroNews.

Скришот соцсети Instagram пользователя mintsevkirill Показ

Одна и та же техника исполнения, высокая степень схожести работ Минцева и Burberry бросаются в глаза. Хотя нельзя не признать, что полной идентичности — точь в точь — между ними нет. Но, как заявил ИА REGNUM представитель и советник по правовым вопросам российского дизайнера юрист-международник Илларион Гирс, отсутствие полного сходства между моделями Минцева и Burberry решающего значения не имеет.

— Что касается отсутствия стопроцентной схожести работ, то для того, чтобы поднять вопрос о нарушении авторских прав, этого и не требуется. Достаточно того, что конкретные вещи от Burberry похожи на работы Минцева до степени смешения на предмет понимания конкретного авторства. И здесь принципиально важно, кто был первым, а первым был Минцев, — сказал Гирс.

По словам Гирса, в настоящее время имеет место спор о копировании.

— Между Кириллом Минцевым и Burberry идёт спор о том, кто кого скопировал. К чести Кирилла факты говорят, что правда в этом случае за нашим соотечественником. Burberry своеобразно понимает джентльменский подход к делу, не считая свои действия пиратством. Если это действительно так, то стороны скоро договорятся о мировой. К конфликту в этом деле мой доверитель не стремится, — сказал юрист.

13 марта правообладателю товарного знака Burberry было вручено обращение на предмет необходимости урегулирования сложившейся ситуации, сообщил ИА REGNUM Гирс. Сейчас ожидается официальная реакция другой стороны, и в случае отказа Burberry от мировой представитель Минцева не исключает обращения в суд.

Получить комментарий по ситуации со стороны правообладателя товарного знака Burberry на момент публикации не удалось.