Киев, 17 марта, 2017, 09:55 — ИА Регнум. Продление чрезвычайных мер в сфере энергетики сможет стабилизировать энергетическую систему Украины, заявил первый заместитель главы топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Украины Александр Домбровский, передает «Укринформ».

bycfotografem Уголь

«Я считаю, что решение является актуальным, правильным», — говорит Домбровский. Увеличение на месяц срока действия чрезвычайных мер может стабилизировать ситуацию, хотя и в ручном режиме, считает первый заместитель.

Такое решение вызвано напряженной ситуацией в энергетическом секторе, в частности, отсутствием угля на тепловых станциях, сказал Александр Домбровский.

Напомним, ручное управление в политике — это специфический режим государственного управления, при котором не только стратегические, но и тактические (оперативные) решения, направленные на достижение определенной управленческой цели, принимаются на высшем государственном уровне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, энергетический кризис на Украине начался с блокады Донбасса, которую объявили в начале 2017 года украинские радикалы. Националисты полностью перекрыли сообщение Украины и республик, требуя полного запрета на товарооборот между сторонами вооруженного конфликта.

15 февраля Киев принял решение о введении в стране чрезвычайной ситуации в сфере энергетики.

16 марта правительство Украины продлило на месяц чрезвычайные меры в энергетике из-за нехватки антрацита.