Пекин, 17 марта, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 17 марта паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,8873 юаня за доллар. Таким образом главный финансовый регулятор страны ослабил национальную валюту на 11 базисных пунктов.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

В заявлении ЦБ КНР подчеркивается, что незначительное усиление доллара США вызвано внешними факторами, прежде всего финансовыми операциями третьих стран. Ослабление юаня не сигнализирует о проблемах в экономике Китая, пишет «Синьхуа».

Согласно данным доклада, недавно опубликованного Государственным статистическим бюро и Главным таможенным управлением КНР, китайская экономика постепенно стабилизируется. В январе-феврале производство в промышленном секторе выросло на 6,3% в сравнении с прошлогодними показателями, в то время как рост инвестиций в основной капитал ускорился до 8,9% за тот же период.

Оптимизм китайских коллег не разделяют специалисты из Северной Америки и Европы, подозревающие руководство КНР в проведении теневой монетарной политики, которая угрожает мировой экономике. Власти КНР продолжают отрицать подобные заявления, считая их беспочвенными.

В прошлом году Китай привлек 126 млрд долл. США прямых иностранных инвестиций, показав лучший результат среди всех развивающихся стран. В феврале 2017 года в Китае было открыто 1850 новых предприятий с иностранным финансированием, что на 33,3% выше, чем за тот же период 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в материковый Китай выросли на 9,2% до отметки 58,6 млрд юаней в феврале 2017 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.