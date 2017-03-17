Рим, 17 марта, 2017, 10:00 — ИА Регнум. Мэр тосканского города Пьетрасанта, член партии бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони «Вперед, Италия!» Массимо Маллени заявил в интервью RT, что партия планирует выступить против политики Рима в отношении мигрантов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

По его словам, Италия не может принимать у себя мигрантов — власти страны должны в первую очередь заботиться о гражданах, у которых нет работы и жилья. «14 млн человек сегодня считаются безработными, они не могут одеть своих детей и купить учебники в школу. Почему мы должны выплачивать приезжим пособия, когда 4,6 млн итальянцев живут за чертой бедности?», — сказал Маллени.

Он пояснил, что мигранты, прибывающие в Италию, вынуждены идти на преступление, чтобы выжить, пока ждут официального разрешения остаться в стране. Чтобы отправить мигрантов обратно в страны Северной Африки, власти страны тратить денег не хотят.

Говоря о защите граждан страны, Маллени напомнил о законе, принятом в конце февраля 2017 года, согласно которому мэры городов получили больше полномочий для борьбы с преступностью, однако денег на это выделено не было.

Партия «Вперед, Италия!» внесла на рассмотрение парламента свои поправки к этому закону, в которых, в частности, содержатся требования расширить штат полицейских, предоставить им машины, электрошокеры, и, главное — выделить средства на билеты для нелегальных мигрантов в их страны.

Отвечая на вопрос о санкциях против России, Маллени назвал их «сумасшествием», после которого приходится заново выстраивать отношения с Москвой. При этом Россия от них только выигрывает, налаживая собственное производство.

«В магазинах я увидел моцареллу и пармезан местного производства. Я попробовал эти сыры в итальянском ресторане в Москве — не отличил от наших», — сказал мэр города Пьетрасанта.