Вашингтон, 17 марта, 2017, 10:01 — ИА Регнум. Соединенные Штаты будут добиваться того, чтобы РФ и КНР заняли более активную позицию в отношении ядерной программы Северной Кореи. Итоговое решение Вашингтон обещает принять с учетом действий обеих стран, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в эфире телекомпании CNN.

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«Нам нужно, чтобы другие страны, в особенности Китай и Россия, заявили о том, что их беспокоит ситуация в Северной Корее не меньше, чем США, — отметила она. — Мы будем принимать решение, основываясь на их действиях».

Таким образом Хейли ушла от прямого ответа на вопрос, возможно ли превентивное применение военной силы к Пхеньяну в рамках подхода к проблеме денуклеаризации Корейского полуострова со стороны администрации Дональда Трампа.

По ее словам, в Вашингтоне относятся к проблеме крайне серьезно и намерены переходить от слов к делу. При этом могут быть рассмотрены «все варианты» ответных мер на угрозу, исходящую от КНДР в связи с ее ядерной и ракетной программами.

Хейли добавила, что целью запланированной поездки госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Южную Корею является заверение в поддержке со стороны Соединенных Штатов. Тиллерсон отправится и в Китай, «чтобы выяснить, при каких обстоятельствах Пекин, наконец, согласится признать КНДР реальной угрозой».

При этом Вашингтон не собирается возвращаться к формату шестисторонних переговоров, так как, по словам Хейли, в этом направлении уже было сделано все возможное.

Речь идет о переговорах, касающихся ядерной программы КНДР, в которых, помимо Пхеньяна, участвовала Южная Корея, КНР, Россия, США и Япония.

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