Новосибирск, 17 марта, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Строительная индустрия в Новосибирской области находится в глубоком кризисе, заявил на заседании комитета Законодательного собрания региона по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам депутат Николай Мочалин. Ситуация, по его мнению, усугубляется началом весеннего запрета на движение большегрузных автомобилей, что серьезно осложняет положение строителей.

Анна Алябьева ИА REGNUM Строительство многоквартирного дома в Новосибирске

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Мочалин считает, что состоянию всей строительной отрасли в области не уделяется должного внимания. По его мнению, стоимость мер поддержки составляет два-три миллиарда рублей. Депутат Евгений Покровский считает, что ситуацию в отрасли ухудшает постоянный рост требований к застройщикам, но при этом стоимость квадратного метра по государственной программе уже на протяжении трех лет составляет 38 тыс рублей.

«Меня заставляют вносить деньги и страховать риски нерадивых застройщиков, но отвечать за это должны те, кто давал им разрешение на строительство. Все платежи возлагаются на застройщика, при этом отрасль не получает никаких льгот. Строительная отрасль нуждается в поддержке со стороны власти», — сказал парламентарий.

Депутат Ашот Рафаэлян предложил для поддержки строительной отрасли подготовить и принять такие же региональные законы, как о поддержке сельхозтоваропроизводителей или научной деятельности и региональной научно-технической политике. Председатель комитета Законодательного собрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Майис Мамедов согласен с коллегами, что ситуация в строительной отрасли в области сегодня очень сложная, «можно сказать, критическая».

«Можно говорить о падении строительной индустрии до 60%, с каждым днем сокращается объем строительно-монтажных работ. Если ничего не менять, то вновь подорожает жилье, появятся брошенные объекты и обманутые дольщики. Чтобы построить дом, надо полтора-два года, но никто не начинает рыть котлован: непонятно, как строить? Нужны меры поддержки со стороны областного правительства. Такой опыт уже есть: несколько лет назад правительство выделяло средства для первоначального взноса на покупку квартиры. Еще одна возможность — строительство детских садов и школ. Застройщики готовы этим заниматься, если правительство пообещает рассчитаться с ними в течение трех-четырех лет. Других вариантов нет: банковские кредиты достаточно дороги, и взять их сложно», — считает Мамедов. В итоге депутаты решили, что необходимо создать межведомственную комиссию для рассмотрения проблем строительной отрасли под руководством первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимира Знаткова.

По данным министерства строительства Новосибирской области, за январь — декабрь 2016 года в регионе введено 2,2 млн квадратных метров жилья или 36,9 тыс. квартир. В областном центре в 2016 году сдано 1,5 млн квадратных метров жилья или почти 28 тыс. квартир. На долю введённого многоэтажного жилья в области приходится 1,5 млн квадратных метров. Объем ввода малоэтажного жилья составил более 690 тысяч квадратных метров или 32,2% от общего объёма введенного жилья. Таким образом, по данным Минстроя, по итогам 2016 года удалось выполнить 116,8% от плана по вводу жилья, установленного губернатором области на 2016 год. Отметим, что в ноябре 2016 года Генпрокуратура сообщала, что большинство долгостроев в Сибирском федеральном округе находятся в Новосибирске. На территории округа на тот момент числилось около 170 объектов, строительство которых было приостановлено или осуществлялось медленными темпами, из них порядка 77 объектов (45%) — в Новосибирской области. Ттолько за июль — сентябрь 2016 года прокурорами выявлено в Новосибирской области 12 проблемных объектов. А министерство строительства региона заявляло, что на учете числилось 54 долгостроя. В ведомстве подчеркивали, что всего на контроле у властей около 100 таких объектов.