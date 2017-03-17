Москва, 17 марта, 2017, 09:36 — ИА Регнум. В 2017 году в Москве планируют провести три масштабных велопарада, включая майскую Всероссийскую акцию. Помимо нее, в июле состоится ночной велопарад, а еще один будет приурочен ко Дню города и пройдет 10 сентября, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM На велосипеде в Москве

Кроме того, в марте планируется выпустить мобильное приложение, которое позволит зарабатывать бонусы и скидки за поездки на велосипеде, а также узнавать о веломероприятиях в городах России.

Также в течение года будут проводиться конкурсы, велоквесты и лекции.

Читайте также: Около 40 тысяч человек примут участие во Всероссийском велопараде в Москве

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая правительство Москвы проведет Всероссийский велопарад по Садовому кольцу. Планируется, что в акции примут участие около 40 тысяч человек. В 2016 году в первом велопараде приняли участие порядка 30 тыс. человек.