Якутск, 17 марта, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Снежные завалы вместо тротуаров, коммунальный раздрай и дома в плачевном состоянии. Так живёт соседствующий с якутским «клондайком» город Алдан, рядом с которым находится крупнейшее золотодобывающее предприятие «Полюс Алдан». Налоги оно платит в другой регион.

Якутия.инфо Плачевное состояние «золотого» города Алдан в Якутии

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Якутия.инфо Плачевное состояние «золотого» города Алдан в Якутии

Плачевное состояние «золотого» города констатировали посетившие его журналисты «Якутия.инфо». Вместо цветущего благоустроенного населённого пункта они увидели заваленный невывезенным снегом город. Тротуары погребены под двухметровыми сугробами, а люди вынуждены передвигаться по обочине дороги. В гостиницу переделан дом, который строили для детей-сирот, но он не был принят из-за брака («высокая слышимость, нестабильный температурный режим водопроводной воды и стабильная прохлада в комнатах»). Картину дополняют низкие темпы строительства жилья — в городе всего несколько новостроек, а все остальное — это жилищный фонд, оставшийся с советский времён.

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Якутия.инфо Плачевное состояние «золотого» города Алдан в Якутии

Близость к городу алмазодобывающего предприятия «Полюс» только номинальна, объясняют причину всех этих проблем журналисты. Доходы «уходят в другие края», так как компания, которой принадлежит месторождение, в Якутии не зарегистрирована, но хотя бы пока даёт работу местному населению. Не влияют на доходы города и грузоперевозки по недостроенному участку железной дороги Томмот — Нижний Бестях. Как полагает «Якутия.инфо», они незаконны, но длятся уже долгое время и не прекращаются и по сей день.

«Вырисовывается почти типичная картина диспропорций в потенциальном богатстве территории (а значит, и её населения) и действительном положении дел, где от этого богатства (которое, несомненно, имеется) самой территории ничего особенного не остается», — делает вывод региональное СМИ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Госсобрание Якутии внесло в Госдуму РФ законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О недрах». Парламентарии региона просят прописать в нём пока не предусмотренные нормы, обязывающие недропользователя участвовать в социально-экономическом развитии территории, на которой он осуществляет свою деятельность.

«Субъекты Российской Федерации, муниципальные образования фактически отстранены от принятия решений в сфере недропользования, что влечет за собой неэффективное использование природных ресурсов, социальную напряженность на местах, проблемы в области охраны окружающей среды и обеспечении экологической безопасности. В настоящее время существует потребность в регулировании отношений в данной области», — уверены инициаторы поправок в закон «О недрах».