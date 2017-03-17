Роли, США, 17 марта, 2017, 09:26 — ИА Регнум. Пожар в городе Роли (Северная Каролина, США) произошёл в ночь на 17 марта, передаёт WTVB.

skeeze Пожар

Огнём охвачено недостроенное здание, по соседству с которым находятся жилые дома. Здание, в котором построено всего несколько этажей, занимает большую площадь.

Отмечается, что есть риск возгорания соседних строений.

К месту ЧП выехали пожарные и полиция. О пострадавших информации нет.

В социальных сетях появились фотографии с места пожара. На них видно, что огнём охвачена строительная техника. Пламя очень высокое, его отражение сверкает в окнах соседних домов.

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