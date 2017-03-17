Москва, 17 марта, 2017, 09:21 — ИА Регнум. Всемирный день сна, который отмечается каждый год на протяжении последних 9 лет, приходится в 2017 году на 17 марта. Инициатором проведения дня сна выступает соответствующий комитет, организованный Международной ассоциацией медицины сна (WASM).

Карл Павлович Брюллов. Сон бабушки и внучки. 1829

Цель мероприятия — привлечь внимание к проблеме сна и связанным с ней вопросам: медицинским, образовательным и социальным. Организаторы акции рассказывают о пользе правильного и здорового сна и о том, как избежать нарушений столь важного для организма процесса.

Всемирный день сна отмечают в пятницу на второй полной неделе марта. Так, впервые день сна отметили 14 марта 2008 года.

Каждый год день сна проходит под определенным лозунгом. В частности, в 2008 году слоган акции звучал как «Спи крепко, живи бодро», в 2012 году — «Дыши легко, чтобы спать хорошо», в 2016 году — «Хороший сон — достижимая мечта».

В рамках дня сна проходят конференции и симпозиумы, рекламируется здоровый образ жизни.

По мнению медиков, люди, которые спят мало, теряют чувство юмора, становятся замкнутыми и раздражительными, постоянно концентрируются на своих проблемах. Кроме того, непродолжительный сон грозит развитием таких недугов, как нервные расстройства, заболевания сердца и ожирение.