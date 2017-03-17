Киев, 17 марта, 2017, 09:19 — ИА Регнум. Тринадцать портов Украины могут приватизировать, передает «Сегодня» со ссылкой на Фонд госимущества (ФГИ) и Администрацию морских портов Украины (АМПУ).

Иван Айвазовский. Одесса. 1840

Сообщение о подготовке к продаже в 2017 году госпредприятий опубликовано на сайте ФГИ. В список портов на продажу вошли порты Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

Определенного решения о продаже нет, заявили в АМПУ, сначала необходимо «провести инвентаризацию и аудит предприятий».

Профсоюзы моряков отреагировали отрицательно на заявление о приватизации, так как неизвестны до конца все детали процесса. «Поскольку мы не знаем, как это будет происходить, мы будем противниками любой приватизации», — заявил глава профсоюза работников морского транспорта при Черноморском порте Сергей Брызгалов.

Эксперты также негативно высказываются о планах по продаже морских портов частным лицам. «В нынешних условиях есть опасность, что частные владельцы будут скрывать прибыль в офшорах, и государство из этого ничего не получит», — комментирует ситуацию политолог Геннадий Чижов.

Напомним, процесс вывода собственности из-под контроля государства начался на Украине, когда страна еще была республикой в составе СССР. Принятие законов «Об индивидуальной трудовой деятельности» (1986) и «О кооперации в СССР» (1988) дали возможность развиваться мелкому частному бизнесу и кооперативам.

А в 2015 году министр финансов Украины Наталья Яресько заявила, что нужно продать «все, что можно приватизировать», в связи с чем каждое десятое предприятие должно было быть приватизировано. Кроме тринадцати портов среди них оказались: Одесский припортовый завод, АК «Свема», ОАО «Украинское Дунайское Пароходство», строительная корпорация «Укрбуд», шахты, предприятия облэнерго, ТЭЦ.