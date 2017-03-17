Москва, 17 марта, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Доля граждан РФ, которые видят негативные последствия от западных санкций для страны и для себя лично, сократилась с 2015 года почти в два раза, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По данным социологов, в 2015 году более половины (52%) граждан РФ считали, что санкции США, ЕС и ряда стран Запада ухудшили ситуацию в России. В 2017 году так ответили 27% участников опроса.

Отмечается, что значения 2015 года были пиковыми. В 2017 году также выросла доля тех, кто считает, что санкции положительно повлияли на страну — с 17% до 35%. Еще треть опрошенных (32%) считают, что политика санкций серьезного влияния на жизнь не оказала (в 2015 году — 22% респондентов).

Последствия от санкций лично для себя отметили 17% граждан РФ, тогда как в 2015 году об этом заявили 45% респондентов. Основным последствием санкций опрошенные назвали рост цен (66%), пропажу с прилавков магазинов нужных товаров (13%), снижение и задержку выплаты зарплаты (9%) и проблемы с получением виз и поездками за рубеж, в частности, на Украину (9%).

Последствий лично для себя не ощутили 79% респондентов, в 2015 году их доля составляла 50%, а в августе 2014 года, когда санкции только начинали действовать — 92%.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 2−3 марта, методом телефонного интервью были опрошены 1,2 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.