Барнаул, 17 марта, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Менее месяца потребовалось подрядчикам, чтобы возвести прочный временный мост, который в случае паводка сохранит сообщение между районным центром Новичихинского района, поселком Невский, Петровский и селом Лобаниха. Об этом сегодня, 17 марта, известил сайт Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Временный мост, который соединит районный центр Новичихинского района, поселок Невский, Петровский и село Лобаниха

Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Временный мост, который соединит районный центр Новичихинского района, поселок Невский, Петровский и село Лобаниха

Как пояснили чиновники, возведение временной конструкции было обусловлено необходимостью проведения в текущем году капитального ремонта имеющейся водопропускной трубы на автодороге «Новичиха — Поломошное — Лобаниха — Клепечиха». Важное значение она имеет также потому, что по ней пролегает школьный маршрут.

По словам заместителя главы администрации Новичихинского района Вячеслава Солопова, в прошлом году в этом месте произошло частичное обрушение плотины, в связи с чем администрацией муниципалитета совместно с КГКУ «Алтайавтодор» было принято решение о возведении временного моста и капитальном ремонте водопропускной трубы. Благодаря своевременному строительству конструкции уже удалось провести предварительный сброс воды, для уменьшения ее объема в дальнейшем при прохождении паводка.

Напомним, из-за больших запасов снега Алтайский край готовится к сильнейшему наводнению. По самому оптимистичному прогнозу, в зону подтопления могут попасть более 50 населенных пунктов — это 20 муниципальных образований, где проживает 22 тысячи человек.

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«Проектная документация была разработана АО «Алтайиндорпроект» с учетом возможной паводковой ситуации, сомнений по поводу прочности моста у специалистов не возникает», — заявили чиновники.

Известно, что временное сооружение рассчитано на грузоподъемность до 80 тонн, общая длина мостового перехода, вместе с подходами, около 0,3 км. Стоимость возведенной конструкции составила 4,7 млн. рублей, стоимость капремонта трубы составит около 10 млн. рублей. Мероприятия осуществляются на средства краевого дорожного фонда.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2015 году подтоплению подверглись 28 населенных пунктов Алтайского края, но последствия не были столь катастрофичными. Паводковая ситуация в 2016 году была стабильной.

В этом году серьезный паводок в этом году угрожает и другим приобским регионам — Новосибирской и Томской областям. Готовность спасательных формирований к реагированию на возникновение различных угроз уже оценил глава МЧС России Владимир Пучков, побывав на Алтае в начале февраля 2017 года с рабочим визитом. Для лучшего контроля за ситуацией алтайский губернатор распорядился отменить отпуска своих заместителей и руководителей краевых ведомств с 15 марта по 1 июля.