Петропавловск-Камчатский, 17 марта, 2017, 09:00 — ИА Регнум. Митинг, конкурсы, выступление творческих коллективов и сдача норм ГТО — на Камчатке с размахом отметят годовщину воссоединения Крыма с Россией. Праздник назначен на субботу, 18 марта, в центре региональной столицы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете мероприятия.

Дмитрий Загорский ИА REGNUM Митинг на Камчатке в честь годовщины присоединения Крыма к России в 2016 году

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Основные торжества начнутся с митинга, на который приглашаются все желающие. Там же впервые всем пришедшим предложат создать семейный баннер.

«Такой возможности у камчатцев еще не было. Из подготовленных заранее подручных материалов — ленточек, сердечек, ярких красок, можно будет создать семейный баннер, который послужит замечательным фоном для создания эксклюзивного фото в поддержку нашего фестиваля», — уточнили в оргкомитете.

В рамках фестиваля «Мы вместе!» состоится и молодежная акция — ленточки цвета российского триколора участникам праздничных мероприятий раздадут волонтеры в знак сопричастности к истории страны.

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«Для детей будут организованы игровые программы и познавательные викторины, работа аттракционов, взрослые смогут посмотреть концерт творческих коллективов», — добавили организаторы.

Для гостей праздника будет работать мобильный центр тестирования ГТО. На спортивной площадке все желающие смогут сдать нормы комплекса «Готов к труду и обороне!».

Торжества по случаю третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией в эти дни также проходят во всех муниципальных образованиях Камчатского края. В культурно-досуговых учреждениях даже самых отдаленных и труднодоступных сел и поселков края организованы выставки детских рисунков, проводятся спортивные состязания и познавательные беседы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году на Камчатке в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией прошел массовый митинг. «Камчатка. Крым. Россия. В единстве наша сила!», «Крым в сердце каждого из нас!», «Крым в моем сердце», «Я люблю Крым» — с этими и другими лозунгами на главную площадь Петропавловска-Камчатского отпраздновать годовщину воссоединения Крыма с Россией пришли более трех тысяч человек.