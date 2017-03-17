Оренбург, 17 марта, 2017, 09:06 — ИА Регнум. В Оренбурге во время весеннего паводка в зону возможного подтопления попадет 479 жилых домов (1709 жителя). В Южном округе города под угрозой подтопления 284 дома с числом проживающих 560 человек, в северном округе — 1 136 жилых домов и 3 тыс. жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Оренбурга.

Николай Богданов-Бельский. Весенний паводок

Кроме того, паводковые воды могут подтопить 941 жилых домов (1850 жителей) — в селе Краснохолм, 592 дома (1354 человека) — в садоводческих товариществах. Сейчас уточняются поадресные списки одиноко проживающих престарелых и малоподвижных жителей в местах возможного подтопления.

Напомним, что в апреле 2016 года от талых вод пострадали десятки домов в южной части города в садоводческих обществах. Большинство людей отказалось покидать свои дома и перебираться в пункты временного размещения.

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При неблагоприятном развитии паводка в областном центре развернут пункты временного размещения с общей вместимостью 1650 человек. Для возможной эвакуации жителей из зон подтопления запланировано 13 автобусов и подготовлены плавсредства.

Напомним, что в Оренбургской области ожидается ранняя весна. Вскрытие рек ото льда прогнозируется на пять-семь дней раньше срока, ориентировочно в первых числа апреля. По данным областного Центра по гидрометеорологии и окружающей среды, в 2017 году показатели снегозапасов выше среднемноголетних значений, но ниже прошлого года. По отношению к среднемноголетним значениям они составляют от 109% до 156%. По отношению к 2016 году — от 65% до 95%. Глубина промерзания почвы в этом году на уровне многолетних наблюдений. По отношению к 2016 году почва промерзла глубже.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбургской области, уровень паводка, обусловленный весенним снеготаянием, по своему воздействию на территории и население субъекта в 2017 году предполагается на уровне средней интенсивности.