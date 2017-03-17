Рим, 17 марта, 2017, 09:06 — ИА Регнум. В результате извержения одного из кратеров самого активного в Европе стратовулкана Этна, который находится на восточном побережье Сицилии, десять человек получили травмы, пишет t-online.

Drtrotsky Вулкан Этна

Стадия активности вулкана была зафиксирована еще в феврале 2017 года, но в настоящее время специалисты фиксируют рост интенсивности выброса лавы. По словам экспертов, вулкан «спал» около девяти месяцев, так как последнюю активность наблюдали в мае 2016 года.

Порядка десяти человек, в том числе члены съемочной группы британской компании BBC, получили различные ранения: травмы головы, ушибы, порезы и ожоги.