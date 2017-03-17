Москва, 17 марта, 2017, 09:02 — ИА Регнум. Компания «Яндекс» намерена обеспечить водителей, работающих в рамках сервиса «Яндекс.Такси», IT-системой контроля усталости. Обнаружив у таксиста признаки усталости, программа не только предупредит его об этом, но и сможет ограничить прием новых заказов, сообщает 17 марта «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

«Мы действительно уже несколько месяцев изучаем разные технологические решения, доступные в России и за рубежом. При обнаружении признаков усталости человека за рулем такая система предупредит о том, что нужно сделать перерыв, и может ограничить прием заказов от пассажиров», — пояснили представители компании.

Необходимый объем инвестиций оценивается примерно в $10 млн.

Технически этот вопрос может быть решен силами самой компании, на основе технологии компьютерного зрения. Речь идет, например, о задействовании системы контроля сна и программного комплекса «Таксометр», предназначенного для контроля за качеством перевозок.

Кроме того, «Яндекс» ведет переговоры с компанией «Нейроком», специалисты которой разрабатывают подобный сервис для РЖД.

Как отметил представитель «Нейрокома», на текущий момент системы поддержания работоспособности водителя внедрены на пассажирских и грузовых маневровых локомотивах РЖД. Подобные системы используются и в горно-обогатительной промышленности — их ставят на карьерные самосвалы.

Специальный браслет, надеваемый водителем, воспринимает электрокожное сопротивление и «узнает» о том, когда внимание водителя переключается с одних объектов на другие. За потерей концентрации следует сначала световое, а потом звуковое оповещение.

«Систему можно подключить к диспетчерскому пункту в бортовой части. Это позволяет дистанционно отслеживать функциональное состояние водителя и выдавать диспетчеру сообщение о том, что водитель приближается к состоянию низкой работоспособности», — объясняет специалист.

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