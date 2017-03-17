Белоярский, Свердловская область, 17 марта, 2017, 09:05 — ИА Регнум. В Свердловской области депутаты Белоярского городского округа в очередной раз не смогли избрать председателя думы. На этот раз было принято решение назначить исполняющего обязанности спикера, чтобы не парализовать работу представительного органа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На прошедшем голосовании два кандидата Сергей Платоненко и Борис Комлев, набрали по 13 голосов из 14 необходимых. В итоге было принято решение назначить последнего исполняющим обязанности председателя городской думы, к тому же Борис Комлев ранее работал в статусе заместителя спикера, сообщает издание Znak.com.

Следующее заседание городской думы Белоярского состоится 30 марта и на нём в очередной раз будет проведено голосование.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты Белоярского не могут выбрать председателя городской думы с тех пор, как в конце января 2017 года бывший спикер Сергей Кузьмин ушёл в отставку.

Напомним, что попытки избрать председателя продолжаются с середины февраля. Избрать спикера не удалось ни 16, ни 21 февраля, также этого пока не произошло и в марте. Каждый раз кандидатам не хватает нескольких голосов. Такое положение некоторые депутаты обуславливают расколом внутри гордумы Белоярского.