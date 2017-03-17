Москва, 17 марта, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Цены на нефть с начала недели выросли, воспользовавшись слабостью доллара. Дополнительным позитивом для энергоносителя стал и отчет от EIA по коммерческим запасам в США, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

drpepperscott230 Нефть

«Запасы снизились всего на 0,24 млн баррелей. Но это оказалось существенно лучше прогноза, который предполагал рост на 3,71 млн, — отметила Рогова. — В результате Brent в моменте достигала отметки 52,60. Но 17 марта выйдет отчет по числу работающих буровых установок от Baker Hughes».

«Если снова будет зафиксирован рост, вернутся опасения сохранения дисбаланса спроса и предложения в течение более длительного времени и нефть возобновит падение», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 17 марта цены не нефть показывают незначительную негативную динамику после подъёма 16 марта. Ставки ФРС США подняли стоимость нефти Brent выше $52 за баррель. Марка WTI подорожала до $49 за баррель. Однако удержаться на таких отметках нефть не смогла и подешевела. Сейчас баррель нефти Brent опустился до $51,77, а нефть WTI торгуется по $48,84 за баррель.