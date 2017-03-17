Москва, 17 марта, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Российская валюта продолжает укрепляться. Пара USD/RUB снизилась к отметке 57,57. Причины уже названы. Это, по мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, и падение доллара на фоне более мягких, чем предполагалось, комментариев ФРС США по итогам заседания. И рост цен на нефть.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Однако, к концу недели может все же начаться фиксация прибыли в преддверии выходных. Кроме того, есть вероятность, что цены на нефть также начнут откат от текущих уровней», — считает Рогова.

«Всё это, вкупе с ожиданиями снижения ставки Банком России на заседании 24 марта, может вернуть пару USD/RUB выше уровня 58,00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта за доллар США давали 58,09 руб. (-0,5%). Евро торговался по 62,30 руб. (-0,4%), Официальные курсы ЦБ РФ на 17 марта составляют 58,24 руб. за американскую валюту и 62,48 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 87 и 36 копеек соответственно.