Стамбул, Турция, 17 марта, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Задержание двух членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовивших теракт в Стамбуле, проведено турецкими полицейскими 16 марта, пишет газета Hurriet.

Victor Арест

Двух мужчин, подозреваемых в терроризме, полицейские задержали районе Кягытхане (Стамбул). В местах проживания задержанных прошли обыски: найдены два автомата Калашникова и запас патронов — более 500 штук.

Как известно турецким правоохранительным органам, задержанные в Стамбуле являются членами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), причём той же ячейки, в которой состоял террорист Абдулкадыр Машарипов.

Читайте подробнее: Группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле

Напомним, Машарипов совершил теракт в ночном клубе Reina в новогоднюю ночь. 16 января его задержали в районе Эсенюрт (Стамбул).

В новогоднюю ночь вооруженный человек ворвался в клуб Reina и открыл по посетителям огонь. Всего в ходе теракта 69 человек были ранены и 39 погибли. Среди погибших оказалась гражданка России.