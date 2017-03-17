Вашингтон, 17 марта, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Центральное командование США (CENTCOM) признало, что именно американские военные нанесли авиаудар рядом с мечетью в провинции Алеппо (Сирия) в результате которого, по данным СМИ, погибли более 40 мирных жителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Об этом заявил представитель CENTCOM полковник Джон Томас. По его словам, «мечеть до сих пор стоит», поскольку объектом авиаудара было здание в 15 метрах от нее, где проходила встреча боевиков, сообщает агентство France Presse.

Ранее Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне «Сирийский центр мониторинга за правами человека» сообщило, что жертвами авиаудара по мечети стали 42 человека. Удар, по данным правозащитников, был нанесён по территории контролируемой боевиками вооруженной оппозиции деревни Аль-Джина.

Центр мониторинга уточнил, что в данном районе действуют авиации нескольких стран: США, России и Сирии, поэтому кто атаковал мечеть, в которой собралась группа верующих, не уточнялось.

По данным этой же организации, месяцем ранее в районе действия коалиции США в окрестностях города Дейр-эз-Зор жертвами авиаударов стали 11 мирных жителей. 13 марта сообщалось о гибели 19 граждан в южных окрестностях Ракки в результате авианалета ВВС США.

Командование США на Ближнем Востоке 4 марта подтвердило, что в Ираке и Сирии в результате проведения операции против террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погиб 21 мирный житель.