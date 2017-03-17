Москва, 17 марта, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Торги по нефти 16 марта закрылись снижением. По итогам дня стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 0,44%, до $51,67 за баррель. Цены на нефть показали смешанную динамику, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. В первой половине дня нефтяные котировки повышались до $52,62, во второй — снизились до $51,48.

ptra Нефть

В данный момент нефтяной рынок поддерживается падением американской валюты, которое началось до заседания FOMC и ускорилось после решения ФРС о повышении ставки (было заложено в цены).

Сегодня, 17 марта, баррель Brent стоит $51,75 (+0,15%). Цена скорректировалась почти на 50% от роста с $50,25 до $52,65. В случае невозврата выше $52,65, давление на покупателей усилится. При падении цены ниже $51,17, покупатели вновь потеряют контроль над ситуацией. По итогам дня ожидается восстановление цены до уровня $52,40.