Москва, 17 марта, 2017, 08:16 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 16 марта открылись снижением по доллару и евро. В начале сессии курс рубля отреагировал ростом на повышение нефтяных котировок до уровня $52,62 за баррель. Затем отвязавшись от нефтяного рынка, российская валюта продолжила укрепляться к иностранным валютам после заявлений президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что снижение ключевой ставки Банка России сейчас было бы преждевременным, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

На фоне общего ослабления американского доллара и сохранения высокого спроса на российские облигации курс доллара снизился до 57,60 руб., курс евро — до 61,78 руб. Баррель Brent подешевел на 2%, до $51,48.

Сегодня, 17 марта, баррель Brent стоит $51,75 (+0,15%). Динамика цен на нефть является ключевым драйвером для рублёвых пар. Не стоит только забывать, что в налоговый период происходит раскорреляция. Нефть может дешеветь, рубль укрепиться.

При пробое курсом доллара зоны поддержки 58,30/40 руб., укрепление рубля ускорилось. Сработал технический фактор. Спекулянты, которые ставили на ослабление рубля, в спешке начали закрывать длинные позиции, которые открывались перед заседанием FOMC. Это подтверждают повышенные торговые объемы за вчерашний день. Теперь продавцы нацелены на взятие уровней 57,50 руб. и 56,06 руб.

Так как сегодня пятница — последний день недели, то перед выходными днями от курса доллара ожидается коррекционная фаза с целью 58,12/20 руб., от курса евро — 62,45/50 руб.