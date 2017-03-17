Москва, 17 марта, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от трех фракций внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий разрешить семьям различных категорий тратить материнский капитал на покупку автомобилей российского производства. Поправки к закону о маткапитале предложили депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

Huffingtonpost.co.uk Дети в автомобиле

Согласно документу, предлагается предоставить право покупки российского автомобиля на средства маткапитала многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и с детьми, имеющими инвалидность.

Также можно будет использовать средства маткапитала на покупку автомобилей в кредит: законопроект предусматривает возможность погашения основного долга и процентов по кредиту. Предусмотрено и ограничение на продажу: продать автомобиль можно будет только спустя три года после приобретения. В пояснительной записке отмечается, что приобретение автомобиля позволит указанным категориям семей существенно упростить процесс воспитания ребенка (детей). «Повышение мобильности, экономия времени, появление новых вариантов проведения досуга, в том числе внутренний туризм, смогут существенно повысить качество жизни таких семей», — считают авторы законопроекта.

Кроме того, следствием реализации данной меры станет снижение среднего возраста автомобилей, который составляет в РФ 12 лет 7 месяцев, а автопром получит господдержку через социальную помощь населению, и эта поддержка не будет противоречить нормам ВТО.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов («Единая Россия») и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступили с предложением ввести более «гибкую систему» поддержки семей взамен материнского капитала. Речь идет о ежемесячных выплатах на родных и усыновленных детей до достижения ими 18 лет — 3 тыс. руб. за одного ребенка, 8 тыс. за двоих и 15 тыс. рублей за троих детей

В настоящее время программа, введенная в 2007 году, действует до 2018 года, она была продлена в 2016 году. За истекшие 10 лет с 2006 года выдано 7,8 млн сертификатов, из них свыше 900 тыс. — только в 2016 году. Сейчас размер маткапитала составляет 453 026 рублей.