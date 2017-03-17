Опять двойка? — СП РФ раскритиковала работу Минвостокразвития
Хабаровск, 27 декабря, 2019, 03:00 — ИА Регнум. Счётная палата России выявила системные недостатки в работе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, которые препятствуют поставленной президентом РФ Владимиром Путиным общенациональной задаче выхода всех дальневосточных регионов на уровень выше среднероссийского по ключевым показателям и по качеству жизни людей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы коллегии СП РФ.
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Аудитор СП РФ Светлана Орлова, выступая на коллегии палаты с итогами оценки выполнения госпрограмм, реализуемых на территории ДФО.
СП РФ выявила, что ответственные за организацию управления развитием ДФО ведомства — Минвостокразвития РФ и Минэкономразвития РФ — и регионы Дальнего Востока не в полном объёме сформировали систему стратегического планирования. В стратегических документах «верхнего уровня» они не установили этапы и сроки выхода ДФО на опережающие темпы развития, не определили механизмы сокращения существующего развития в социально-экономических показателях.
Светлана Орлова отметила также, что правительство РФ не утвердило Стратегию социально-экономического развития ДФО. Минэкономразвития должно было завершить ее разработку в декабре 2018 года.
На развитие ДФО направлены Нацпрограмма и 28 «отраслевых» программ, в которых разрабатываются специальные «дальневосточные» разделы. Утвержденное финансирование на все 29 программ — 2,3 трлн рублей на 2018 — 2021 годы. Из них 1,3 трлн — федеральные средства. При этом, как отметила аудитор СП РФ, показатели спецразделов лишь опосредованно влияют на экономическую обстановку и качество жизни в ДФО.
При этом аудитор подчеркнула, что опросы эффективного использования средств ФОМС для неработающего населения в отдельных регионах ДФО, таких как Бурятия, Забайкалье, ЕАО, имеют очень большое значение. В этих регионах сохраняется очень напряженная ситуация, поскольку там доля средств страхования для неработающего населения всего 10%-12% расходов их консолидированных бюджетов.
Уделила внимание Светлана Орлова и широко разрекламированной льготной дальневосточной ипотеке под 2% годовых. Напомним, именно с этим инструментом полпред президента в ДФО Юрий Трутнев связал прекращение оттока населения и улучшение демографической ситуации.
Как следует из доклада, повышение качества жизни в ДФО напрямую связано с достижением в макрорегионе национальных целей развития страны. Однако отраслевые и территориальные разрезы планов по достижению национальных целей ещё не согласованы. Исходя из данных Минвостокразвития, в национальных проектах 48 из 174 ключевых показателей для субъектов Дальнего Востока уже заложены со значительным отставанием от среднероссийского уровня, планируемого к 2024 году.
Аудитор отметила, что госпрограммы так и не позволили сформировать достаточную для интенсивного развития Дальнего Востока инфраструктуру. Например, подавляющее большинство пунктов пропусков через госграницу не отвечают современным требованиям. Это не позволяет развивать существующий потенциал приграничных регионов.
В Минвостокразвития с выводами СП РФ согласились. Министр по развитию ДФО Александр Козлов ожидаемо пообещал начать серьёзную работу.
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Как сообщало ИА REGNUM, за время деятельности Минвостокразвития ситуация на Дальнем Востоке не только не улучшилась — по многим ключевым показателям она ухудшилась. Растёт отток населения, растёт смертность, растёт безработица. Дальневосточники создали петицию с требованием упразднить Минвостокразвития и прекратить, наконец, их «развивать». Петиция актуальна до сих пор.