Челябинск, 17 марта, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Одиночные пикеты в защиту «права на чтение» пройдут в центре Челябинска сегодня, 17 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе челябинского отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления».

Шевандропова И.В. В сельской библиотеке. 1954

Родители и представители родительского сообщества потребуют сохранить юношеский отдел. Пикеты пройдут напротив входа в Центральную библиотеку имени А. С. Пушкина.

«Перестаньте рушить библиотечную систему!», «Развлечения вместо чтения?», «В центре — книга, в дополнение — досуг! Но не наоборот!», «Остановим ликвидацию юношеского отдела!», «Нашим детям нужны книги!», — с этими и другими лозунгами родители юных посетителей библиотеки выступят за сохранение юношеского отдела учреждения.

Поводом к протесту стали намерения руководства библиотеки перевезти юношеский отдел в помещение, предназначенное для проведения массовых культурно-развлекательных мероприятий. Родители уверены, — делается все, чтобы ликвидировать формат работы юношеского отдела. Новое помещение, предлагаемое для юношеского отдела, отмечают родители читателей, не позволит работать с детьми в привычном, классическом формате, когда деятельность в библиотеке организуется вокруг книги. «Ставка будет сделана на шоу, на развлечение, но не на чтение. При этом некоторые сотрудники библиотеки, выступающие на стороне руководства, проговариваются о подготовленном новом помещении для массовых развлекательных мероприятий», — уверяют родители.

На имеющихся видеозаписях видно, что руководители библиотеки Светлана Анищенко и Ольга Сабашвили, а также начальник Управления культуры Дмитрий Назаров, пребывают в недоумении от того, что подростки и их родители не хотят воспользоваться предложением и переехать с площадей без ремонта в новое, по сравнению с прежним находящееся в прекрасном состоянии, помещение.

Родители и общественники решили отстаивать работу библиотеки, при которой чтению будет отдан приоритет. Они готовы добиваться сохранения юношеского отдела и проведения ремонтных работ без переезда, создания приемлемых условий для развития и просвещения своих детей.

Отметим, руководство Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина заявляет, что нынешнее помещение юношеского отдела останется в «оперативном управлении библиотеки». Там предстоит сделать ремонт. Кроме того, по заверениям руководства библиотеки, юношескому отделу ничего не угрожает.

По словам сотрудников отдела, руководство библиотеки стало оказывать на них давление, намекая на различные санкции и последующее увольнение. К делу был приглашен нанятый адвокат, который, как сообщили сами сотрудники юношеского отдела библиотеки, в грубой манере, используя методы давления, запугивания и угроз, начал навязывать им волю руководства. По словам работников, юрист якобы допустил массу юридических ошибок и неточностей, от неверно написанных фамилий сотрудников до неправильно зафиксированных в документах названий структурных подразделений библиотеки.