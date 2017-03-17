Берлин, 17 марта, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Несмотря на борьбу с глобальным потеплением, количество выбросов парниковых газов в Германии увеличилось в 2016 году и составило около 906 миллионов тонн, что на 4 миллиона больше показателей 2015 года, пишет Spiegel.

Выбросы углерода

«Климатическая цель 2020» — программа немецкого правительства, нацеленная на сокращение выбросов парниковых газов в стране на 40% по сравнению с 1990 годом. Ключевую роль в данном вопросе играет транспорт. По данным Федерального агентства по охране окружающей среды ФРГ выбросы углекислого газа из-за использования транспорта составили в 2016 году 5,4 миллиона тонн, что на 3,4% больше по сравнению с предыдущим годом. На 2,6% увеличилось использование грузового транспорта. Одна только езда на дизельных автомобилях стала причиной выброса 4,8 миллиона тонн парниковых газов.

«Тем не менее, транспорта на улицах Германии меньше не стало, — комментирует ситуацию глава Федерального агентства по охране окружающей среды ФРГ Мария Краутцбергер, — а количество выбросов углекислого газа на сегодняшний день на два миллиона больше по сравнению с 1990 годом». Поэтому эксперты полагают, что «Климатическая цель 2020» ФРГ скорее всего не будет достигнута.