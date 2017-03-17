Южно-Сахалинск, 17 марта, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Процесс по делу экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина вызывает все больше недоумений. Очередной свидетель обвинения провалил допрос, а представители СМИ жалуются на невозможность работать, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иа Citysakh.ru Свидетель обвинения Николай Нетреба вместо Олега Шадрина опознал Сергея Карепкина

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Допрошенный в процессе очередной свидетель обвинения Николай Нетреба вызвал неоднозначную реакцию у журналистов, общественности, присутствующей в зале и адвокатов обвиняемых.

Нетреба работал у другого свидетеля, Анатолия Осадчего, помощником по хозяйству — водителем, строителем, смотрителем за прудом с карасями. На предварительном следствии он показал, что встречал в доме Осадчего некоего Олега Шадрина, который в деле назван посредником при передаче взяток Хорошавину и Карепкину. В ходе допроса Нетреба утверждал, что лично видел Шадрина в доме у Осадчего, может его опознать без труда.

Адвокаты обвиняемых обратили внимание на множественные нестыковки в показаниях данного свидетеля.

В самом конце допроса обвиняемый Сергей Карепкин встал и задал свидетелю Нетребе прямой вопрос: «А кто я?». На что свидетель честно ответил: «А вы — Шадрин», — сообщило ИА Citysakh.ru.

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В ходе сегодняшнего судебного заседания суд изучил показания еще одного свидетеля обвинения — экс-президента «Тихоокеанского Внешторгбанка» Николая Крана, который умер на стадии предварительного следствия, успев дать показания в «Матросской тишине». Суд изучал материалы дела, содержащиеся в томе №100.

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Николая Крана и группу других бизнесменов Сахалина подозревали в том, что они пытались сместить с должности генерала ФСБ Игоря Стручкова, который вел в отношении них проверки, в частности по строительству 4-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. За смещение Стручкова с должности якобы пытались дать взятку в 1 млн долларов США. Однако сместить генерала не удалось.

В ходе предварительного следствия Кран сообщил, что перевел Хорошавину, через оффшорные счета в Гонконге и на Кипре, около 6 млн долларов в качестве взяток. Из показаний покойного бизнесмена следует, что Хорошавин вынуждал его давать взятки. Кран, якобы, долго сопротивлялся давлению, но в итоге был вынужден платить.

«Я прекрасно понимал последствия, если бы я не перечислил деньги Александру Хорошавину. При этом я осознавал, что контракт для меня убыточный, я потерял на нем более млн долларов. Я точно знал, что деньги Хорошавину доходят. Раз в три месяца Хорошавин вызывал меня к себе и расспрашивал о ходе строительства. Я осознаю, что своими действиями я совершил преступление. Я признаю, что хотел иметь общее покровительство от Хорошавина. Я давал ему взятки в 2011 и 2012 году. Я готов сообщить следствию все известное мне о даче взяток губернатору Хорошавину», — сообщал в своих показаниях в ходе следствия ныне покойный Николай Кран.

«В ходе судебного разбирательства нам уже не раз пришлось столкнуться с противоречиями в показаниях свидетелей в зале суда и на следствии. Николай Кран в этом списке стоит особо: он уже не сможет озвучить свою позицию в суде», — заявила адвокат Александра Хорошавина Ольга Артюхова.

В ходе беседы с журналистом ИА Citysakh.ru, адвокаты высказали предположение, что Николай Кран вполне может быть жив и проходить по программе защиты свидетелей.

Сторона защиты посетовала, что «канал доступа к федеральным СМИ им перекрыт, и они не могут донести свою позицию до общественности». Что не совсем понятно — в зале суда работают журналисты электронных СМИ Сахалина, доступ к материалам которых есть у любого жителя России.

Сами журналисты, правда, жалуются на то, что работать им приходится в очень тяжелых условиях: «В зале не работают микрофоны. Стороны, обвинение, защита, вынуждены прислушиваться к тому, что говорят свидетели и обвиняемые. Отсутствует возможность в зале подзарядить камеру, а розетками, которые есть в коридоре, журналистам пользоваться запретили», — поделилась впечатлением журналист ИА Citysakh.ru Екатерина Верик.

Между тем, сторона защиты высказала протест против решения суда рассматривать дело в так называемом смешанном порядке: когда «вперемешку» рассматриваются материалы дела и допрашиваются свидетели. Адвокат Хорошавина Ольга Артюхова назвала это «нарушением права на защиту»

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Как сообщало ИА REGNUM, в уголовном деле экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина насчитывается 152 тома, собрано 200 вещдоков, хотя, как минимум, одного, знаменитой ручки с бриллиантами за 36 млн рублей, в деле не оказалось. Начало процесса, которого ждали все жители Сахалинской области, вызвало множество недоумений. Свидетели путаются в показаниях, часто то, что они якобы говорили на следствии, опровергается в зале суда.