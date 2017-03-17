Литл-Рок, США, 17 марта, 2017, 07:57 — ИА Регнум. В США школьник нашел в государственном парке штата Арканзас алмаз весом в 7,44 карата, говорится в сообщении на сайте парка «Кратер алмазов».

cygig Алмаз

Камень нашел 14-летний подросток по имени Калел Лэнгфорд. Гуляя с семьей в парке, он нашел темный камень, в котором его родители сначала и не опознали алмаз.

Найденный камень стал из самых крупных алмазов за всю историю парка. Сотрудники парка пояснили, что всю неделю до субботы, 11 марта, когда была сделана находка, шли дожди, и был смыт верхний слой почвы.

Так найти камень стало проще — находящиеся ближе к поверхности алмазы лучше видны. Свой алмаз в форме четырехугольника Лэнгфорд назвал «Алмаз Супермена» и решил не продавать его.

С начала 2017 года посетители парка нашли 97 алмазов, а всего там было найдено почти 30 тыс. драгоценных камней. Находки можно забрать с собой.

Стоимость камня пока не оценивалась, однако ранее посетитель продал за $1 млн найденный в парке алмаз весом в один карат.