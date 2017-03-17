Брюссель, 17 марта, 2017, 07:57 — ИА Регнум. ‍Условия использования социальных сетей компаниями Google, Twitter и Facebook, нарушающие права потребителей, должны быть изменены в течение месяца. Соответствующее требование выдвинули власти Европейского союза, сообщает Reuters.

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В случае затягивания устранения нарушений компании будут оштрафованы.

Уточняется, что компании были предупреждены о замеченных нарушениях ещё в декабре 2016 года. В эти организации были направлены письма, в которых предупреждалось о нарушениях и рекомендовалось активнее бороться с мошенничеством и махинациями на сайтах.

Отмечается, что накануне, 16 марта, состоялось обсуждение этого вопроса представителями компаний и властей ЕС.

Принято решение по действиям со стороны Google, Facebook и Twitter на ближайшее время: в месячный срок они представят план работ по изменению условий пользования соцсетями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 марта министр юстиции Германии Хайко Маас заявил, что в последнее время в Facebook и Twitter реже стали удалять негативные сообщения и комментарии.

Министр привёл статистику: в марте в социальной сети Facebook удалено на 39% таких комментариев меньше, чем в прошлом месяце. Twitter из 100 оскорбительных сообщений удаляет одно. При этом YouTube проводит чистку на 90%.