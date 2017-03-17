Берлин, 17 марта, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Согласно опросу международной аудиторско — консалтинговой компании PwC, каждый пятый гражданин Германии не имеет представления о том, какую пенсию он будет получать в старости. И только каждый третий знает, сколько ему будет выплачивать государство в пенсионном возрасте, пишет t-online.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

Согласно исследованию, более половины респондентов не доверяют страховым компаниям, банкам, брокерам и государству. Граждане призывают к проведению специальных консультаций, где они смогли бы узнать не только о размерах пенсии, но и о правах пенсионеров в целом.

Опрос показывает, что почти 80% граждан хотели бы использовать специальное приложение, где они смогли бы, например, посмотреть информацию о пенсионных доходах, а также быть в курсе пенсионных реформ.