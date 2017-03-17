Барнаул, 17 марта, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Сразу три алтайских университета — Алтайский государственный университет, Алтайский государственный технический университет и Алтайский государственный педагогический университет — будут претендовать на звание опорных в Алтайском крае. Такой вывод можно сделать из официального сообщения губернаторской пресс-службы, опубликованного по итогам встречи с руководителями вышеперечисленных вузов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова Скульптура легендарного русского изобретателя Ивана Ползунова главным корпусом Алтайского технического университета

«Мы приняли решение поддержать все три наших вуза — Алтайский государственный университет, Алтайский государственный технический университет и Алтайский государственный педагогический университет — в заявке на участие в конкурсном отборе. И будем делать все, чтобы помочь вам в этом вопросе», — заявил алтайский губернатор Александр Карлин. При этом он напомнил об особенностях региональной системы высшего профессионального образования.

«Мы сегодня не имеем ни одной значимой сферы экономики или социальной отрасли, которая не была бы обеспечена вузовским образованием. Мы стараемся во всем поддерживать наши вузы, способствуем их развитию. Считаю, что придание статуса опорных вузов только усилит нашу образовательную систему, создаст дополнительные возможности для развития образовательных учреждений», — отметил глава региона.

Ссылаясь на итоги встречи с с Министром образования и науки Российской Федерации Ольгой Васильевой, состоявшейся в начале марта 2017 года, Александр Карлин довел до сведения ректоров, что работа по созданию опорных вузов будет продолжена, но при этом изменяются подходы к присвоению статуса опорных вузов.

«Университету необязательно проходить предварительную процедуру физического укрупнения, объединения с другой образовательной организацией. Речь прежде всего идет о качественной серьезной трансформации в соответствии с теми критериями, которые министерство определило в качестве необходимых. Еще одно очень важное для нас обстоятельство: в одном регионе опорных вузов может быть несколько», — пояснил губернатор.

Напомним, экспертный совет при Минобрнауки отобрал 11 вузов из разных регионов России, на базе которых будут сформированы «опорные» университеты в конце января 2016 года. Опорные вузы ориентированы на решение задач региональных экономик и на обеспечение рынка труда квалифицированными специалистами. 17 февраля 2017 года было принято решение о второй очереди конкурса опорных университетов, куда войдут еще 19 опорных вузов. Это вузы инженерные, медицинские, социально-экономические и педагогические.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее среди возможных вариантов создания опорного вуза в регионе рассматривали объединения образовательных учреждений вокруг АлтГУ, АлтГТУ и говорили о том, что только эти образовательные учреждения максимально приближены к требуемым показателям. Вместе с тем, комментируя эту ситуацию в июле 2016 года, губернатор заявил, что намерен делать «все, чтобы такое укрупнение или создание опорного вуза было минимально травматично для нашей системы высшего профессионального образования».

»Я опираюсь достаточно эффективно на 10 вузов, устойчивости больше. Мне говорят: создадим один, но какой! Знаете, один в поле не воин. Будем подходить к этому вопросу взвешанно и по уму», — отмечал глава региона.

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О прекращении объединения вузов до каждого конкретного разбирательства Минобразования объявило на заседании профильного комитета Совфеда 26 сентября 2016 года. Также министерство известило, что намерено следить за реализацией госпрограммы поддержки вузов для повышения их конкурентоспособности на мировом рынке.