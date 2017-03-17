Москва, 17 марта, 2017, 07:30 — ИА Регнум. Продуктивность международных докладов по гуманитарной ситуации в Сирии, публикуемых на Западе, низка и не может заменить сирийцам ни разрушенное жильё, ни пищу, сообщил 16 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Freedom House Сирийские беженцы

Конашенков отметил, что публикуемые в западной прессе доклады зачастую опираются на «свидетельства», которые выкладывают в соцсетях местные «активисты». В итоге международные организация только теряют свою репутацию, а гуманитарные проблемы в САР остаются.

Читая публикации этих докладов, нельзя не заметить, что западные пропагандисты стараются всеми силами «легитимировать мусорную гору собственных фейков и откровенной лжи», ведь в это вложены большие деньги.

«Что касается практической ценности публикуемых на Западе докладов — они не смогут заменить сирийцам хлеб, медикаменты и крышу над головой», — сказал Конашенков.

Он предложил западным телеканалам, таким как CNN и ВВС, заменить сюжеты об «ужасах» в Алеппо рекламой, а полученный от неё доход потратить на гуманитарную помощь сирийцам. Тогда в Алеппо «цвел бы сейчас город-сад», считает представитель Минобороны.

Напомним, Россия оказывает мирным жителям Сирии гуманитарную помощь. 16 марта сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон передали медикаменты жителям населённого пункта Дахият-аль-Асад (Сирия): 0,2 тонны медикаментов.