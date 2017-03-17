Москва, 17 марта, 2017, 07:22 — ИА Регнум. Власти Турции с 15 марта 2017 г. остановили выдачу лицензий для российских экспортеров на беспошлинный ввоз подсолнечного масла, пшеницы и кукурузы. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщили Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), «Совэкон» и Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП).

Пшеница

«На ввоз этих продуктов может начать действовать пошлина 130%, что означает фактическую остановку поставок», — говорится в сообщении.

О причинах такого решения официальной Анкары пока ничего неизвестно. Эксперты связывают произошедшее с «неоднозначными итогами» недавнего визита в Москву президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Один из источников газеты отмечает, что ситуация с поставками российской продукции в Турцию может обсуждаться сегодня, 17 марта, в Стамбуле. В министерствах сельского хозяйства РФ и Турции на запрос газеты пока не ответили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры президента РФ Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись в Кремле 10 марта. Лидеры двух стран обсудили как двусторонние отношения, так и международные проблемы.

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