Пекин, 17 марта, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Главной темой переговоров стали двусторонние отношения, сообщает 16 марта агентство «Синьхуа».

Ibtimes.com Председатель Си и Ангела Меркель

Во время разговора Си отметил, что 2017 год ознаменовался 45-й годовщиной установления дипломатических отношений между Китаем и Германией, при этом, отношения между странами за это время прошли путь всестороннего углубления и развития.

«Мы желаем работать вместе с Германией на укрепление всестороннего стратегического китайско-германского партнерства в дальнейшем. Поскольку каждая из стран входит в число важнейших мировых экономик и сторонников глобализации, Китай и Германия обязаны привлечь все стороны совместно строить отрытую глобальную экономику, поддерживая эффективность и авторитетность многосторонних торговых правил и систем», — заявил Си.

Он также добавил, что усиление сотрудничества входит в число фундаментальных интересов обеих стран и Евросоюза в целом.

Китайский лидер отметил, что экономическое и торговое сотрудничество является ключевой движущей силой китайско-германских отношений и призвал обе стороны убедиться, что экономические связи являются взаимовыгодными. Си, помимо прочего, призвал к более высокоуровневым финансовым переговорам, диалогу по вопросу безопасности и межличностному обмену на уровне граждан двух стран.

Си также озвучил поддержку Германии со стороны Китая в принятии в этом году саммита лидеров G20 в Гамбурге, утверждая, что Китай намерен работать с Германией, дабы обеспечить столь же четкий и позитивный посыл о готовности укреплять глобальную экономику и управление, какой был оформлен во время прошлогоднего саммита G20 в китайском Ханчжоу. Си призвал к глобализации экономики и обеспечению более сильного роста и эффективного управления, а также к большей открытости и инклюзивности глобального развития.

Вдобавок ко всему Си еще раз подтвердил поддержку со стороны КНР по вопросу евроинтеграции, утверждая, что Китай и Евросоюз должны выработать стратегическую долгосрочную позицию по вопросам установления партнерских отношений, обеспечиваемых миром и ростом.

Во время телефонного диалога Меркель выразила удовлетворенность развитием китайско-германских отношений. Она также заявила, что высоко оценила речь Си, произнесенную им на январском Всемирном экономическом форуме в Давосе. Кроме того, она выразила поддержку китайскому проекту «Нового шелкового пути» и одобряет поддержку Китая касательно грядущего саммита лидеров G20 в Гамбурге.

Меркель заявила также, что Германия нацелена на улучшение межгосударственных обменов на высшем уровне с Китаем, на развитие экономического и торгового взаимодействия, а также в укреплении межгосударственных связей на всех уровнях.

Меркель добавила в конце, что с удовольствием будет играть и дальше ключевую роль в развитии отношений между Китаем и Евросоюзом, передает агентство.