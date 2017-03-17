Ростов-на-Дону, 17 марта, 2017, 07:09 — ИА Регнум. Громкое уголовное дело о пропаже из отдела полиции №3 Ростова-на-Дону оружия и боеприпасов изучат служители Фемиды. Обвинение в совершении преступления предъявлено экс-полицейскому Алексею Бутырскому и внештатному сотруднику Александру Гулову. Приговор им вынесут Кировский районный суд Ростова-на-Дону и Батайский городской суд. Об этом ИА REGNUM 17 марта сообщили в региональном управлении СКР.

The-village.ru Оружие

Уточняется, что Бутырский обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), а Гулов по нескольким статья УК РФ, среди которых — хищение, незаконные передача и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Следователи полагают, что преступление было совершено в 2015—2016 годах, когда Бутырский нёс материальную ответственность за комнату хранения оружия отдела полиции № 3 ростовского управления МВД России. В нарушение всех правил у Гулова был доступ к комнате, полицейский также передавал внештатнику ключи от сейфов. Воспользовавшись этим, Гулов вместе с двумя пособниками похитил огнестрельное травматическое и газовое оружие, комплектующие детали к ним, боеприпасы, взрывчатку.

Часть украденного проходила в качестве вещдоков. Так, например, из украденного в полиции оружия могли застрелить главу «Стелла-Банка». По некоторой информации, один из пистолетов принадлежал Сергею Фельдману, который в апреле 2015 году застрелил руководителя кредитной организации Дениса Бурыгина.

Отметим, пособники Гулова, а также экс-полицейские, подозреваемые в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране оружия и боеприпасов, задержаны. В отношении них заведены уголовные дела.

Напомним, об исчезновении оружия стало известно в феврале 2016 года по итогам инвентаризации. Официально следователи тогда заявили о пропаже двух травматов, а донская полиция начала служебную проверку.

Позже интернет-издания сообщили о том, что на Кубани правоохранители задержали автомобили, в салоне которых находилось пропавшее из ростовского сейфа оружие. Этот факт в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области не прокомментировали.

Читайте также: СК: В Ростове-на-Дону проверяется факт пропажи двух травматов

Тем временем расследование пропажи занялись специалисты отдела по расследованию особо важных дел. Как выяснилось, из сейфа пропало 246 единиц оружия и более сотни боеприпасов к ним. В результате проведенной работы было обнаружено и изъято свыше 80 единиц оружия, которое было украдено.

Региональное управление МВД России сообщило о том, что в результате проверки должностей лишись 10 сотрудников полиции, еще 16 получили строгий выговор или служебное несоответствие.

Ранее по теме: Дело о краже оружия из полиции Ростова передано в «особый отдел»