Радио REGNUM: первый выпуск за 17 марта
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 17 марта, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Московский суд отказался арестовать сотрудника ИА REGNUM, гражданина Белоруссии Юрия Баранчика;
- Российская телевизионная передача КВН объявлена «инструментом политической стратегической коммуникации»;
- ГД призовет европарламентариев оценить погромы банков РФ на Украине;
- Балтфлот успешно отбомбился на фоне слов об оборонных пробелах;
- ЦИК назвал возможные даты выборов президента России.
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