Петропавловск-Камчатский, 17 марта, 2017, 06:33 — ИА Регнум. Индийская компания «Tata Power» займется добычей угля на Камчатке, инвестиции в проект оцениваются в 560 млн долларов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края, соглашение о сотрудничестве по освоению Крутогоровского месторождения каменного угля в Соболевском районе подписано в Мумбаи.

Thehindubusinessline.com Индийская компания «Tata Power»

Эксперты отрасли, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM не выразили удивления по поводу озвученной суммы предстоящих вложений, так как Крутогоровское месторождение находится вдалеке от цивилизации. По словам специалистов, сейчас Индия завозит порядка 40 млн тонн угля для своих нужд из Австралии и других территорий.

«Они выбрали Камчатку, но это месторождение мягко говоря не очень удобное — там фактически нет дорог. Их надо будет построить. При этом нужно будет решить и проблемы с доставкой угля. Это проект на долгие годы», — считает экспертная группа.

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин после подписания соглашения отметил, что инвестору нужно будет построить не только транспортную инфраструктуру, но и портовые сооружения на берегу Охотского моря, складские терминалы.

«Этот проект имеет большое значение для региона в части повышения транспортной доступности отдалённых районов, создания новых рабочих мест, налоговых поступлений в бюджеты разных уровней, и, конечно, открывает новые перспективы международного сотрудничества», — сказал Владимир Илюхин.

Вице-премьер Юрий Трутнев, который также был на церемонии подписания соглашения, пояснил, что главная дорога до месторождения потребует 60 млн долларов вложений.

«Мы будем принимать решение о расширении ТОР «Камчатка» для того, чтобы ввести их в состав территории. Их интересует дорога, а она, по оценкам Минтранса, порядка 60 млн долларов стоит. Учитывая объём вложений — более полумиллиарда со стороны «Tata Power», мы считаем, такие инвестиции возможны», — прокомментировал вице-премьер.

Крутогоровское месторождение каменного угля расположено в Соболевском районе (в 70 км к востоку от берега Охотского моря). Это крупнейшее месторождение угля на Камчатке, его разведанные и оцененные запасы составляют порядка 260 млн тонн.