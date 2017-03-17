Берлин, 17 марта, 2017, 07:06 — ИА Регнум. Первая официальная встреча немецкого канцлера и американского президента Дональда Трампа была запланирована на вторник 14 марта, но визит Ангелы Меркель в США не состоялся из-за штурмового предупреждения, пишет Tagesschau.

Kleinschmidt Ангела Меркель

Вечером 16 марта самолет немецкого канцлера вылетел в Вашингтон, встреча пройдет сегодня, 17 марта. Позиция Ангелы Меркель не изменилась: она также намерена обсудить с американским президентом спорные вопросы касательно двусторонней торговли. Ранее канцлер выступала против возможного ввода со стороны США ввозных пошлин на иностранные товары, так как это может не только уменьшить товарооборот между двумя странами, но и ухудшить экономику Германии.

«Мы по-прежнему думаем, что свободная торговля принесет преимущество обеим сторонам. Мы не считаем протекционистские меры залогом мирового экономического порядка», — сказал пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт.