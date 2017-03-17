Идлиб, Сирия, 17 марта, 2017, 06:35 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы США нанесли авиаудар по боевикам «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб, передает Reuters.

Staff Sgt. Shawn Nickel ВВС США на Сирией

Согласно заявлению Центрального командования (ЦЕНТКОМ), в результате атаки были убиты «несколько боевиков».

«(Провинция) Идлиб была убежищем для «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ) все последние годы», — поясняется в заявлении.

О точном количестве боевиков, уничтоженных в результате авиаудара, а также о возможных жертвах среди местного населения не сообщается.

Напомним, американская «коалиция», авиация и военспецы которой действуют в Сирии, с переменным успехом ведет войну с радикальными группировками «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории ближневосточной республики.

Стоит отметить, что присутствие войск США на территории Сирийской Арабской Республики не обосновано никакими межгосударственными или международными соглашениями.