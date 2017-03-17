Москва, 17 марта, 2017, 06:21 — ИА Регнум. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 16 марта передали медикаменты жителям сирийского населённого пункт Дахият-аль-Асад. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Доставка гуманитарного груза самолетом военно-транспортной авиации России

«Проведена гуманитарная акция, в ходе которой в населённый пункт Дахият-аль-Асад провинции Дамаск доставлено 0,2 тонны медикаментов», — говорится в документе.

Также сообщается, что российскими самолётами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,6 тонны продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на текущей неделе Россия передала в общей сложности 12,5 тонн гуманитарной помощи в сирийские провинции Алеппо, Дамаск, Латакия и Эс-Сувейда. Около 9 тысяч сирийцев получили хлеб и горячее питание, продовольственные наборы, медикаменты, игрушки и сладости для детей и другую гуманитарную помощь.

15 марта Центр по примирению отправил гуманитарные конвои с грузами ООН в населённые пункты Мадайя и Забедани (провинция Дамаск), а также Кафер-Хая и Фуаа (провинция Идлиб).