Красноярск, 17 марта, 2017, 06:21 — ИА Регнум. Уже завтра, 18 марта, в Красноярске состоится митинг «За чистое небо». И, по иронии судьбы, пройдет он под «черным» небом.

Gornovosti.ru Смог в Красноярске

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), с 19:00 (по местному времени) 17 марта до 19:00 20 марта на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеоусловия — прим. ИА REGNUM ) первой степени опасности.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году город Красноярск прожил в режиме «черного неба» 58 дней. В 2017 году (объявлен Годом экологии в России — прим. ИА REGNUM ) в краевом центре НМУ действовали с 10 по 18 января, с 9 по 20 февраля, с 6 по 8 марта.

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7 марта природоохранная прокуратура объявила о том, что проводит масштабные проверки красноярских предприятий в период действия режима неблагоприятных метеоусловий. «Результаты проверки свидетельствуют о невыполнении промышленными предприятиями требований законодательства», — говорилось в сообщении краевой прокуратуры.

В связи с тяжелой экологической ситуацией инициативная группа красноярцев решила организовать митинг. Акцию протеста запланировали на 18 марта. Вскоре стало известно, что городские власти согласовали митинг. Он пройдет на Красной площади в краевом центре.

В проекте резолюции мероприятия прописаны требования к властям, среди которых повышение штрафов за загрязнение атмосферного воздуха для предприятий вплоть до приостановки деятельности, запрет вырубки деревьев (кроме санитарной), открытая публикация всех последствий воздействия имеющихся загрязнений на здоровье и так далее.