Сеул, 17 марта, 2017, 06:20 — ИА Регнум. Двум из девяти собак бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе нашли новых хозяев, передает Associated Press.

Hairwizard91 Корейский джиндо

По словам представителя администрации, собак взял питомник, занимающийся разведением породы «Джиндо». Еще семь собак согласились принять две другие организации.

Известно, что экс-президент Пак Кын Хе покинула «Синий дом» после импичмента и отказалась взять с собой домашних питомцев. Отношение бывшего президента к собакам вызвало очередную волну гнева в Южной Корее — к обвинениям Пак Кын Хе в коррупции добавились обвинения в жестоком обращении с животными.

Напомним, в октябре 2016 года президента Пак Кын Хе обвинили в коррупционном сговоре с участием ее ближайшего окружения. Скандал привел к крупнейшему политическому кризису в Южной Корее.

С осени прошлого года в Сеуле на митинги против Пак Кын Хе выходили сотни тысяч человек. Наконец 10 марта текущего года Конституционный суд Южной Кореи утвердил решение парламента об импичменте президента.

В настоящий момент исполняющим обязанности главы государства является бывший подчиненный Пак Кын Хе Хван Гёан. Досрочные выборы президента назначены на 9 мая.