Берлин, 17 марта, 2017, 06:19 — ИА Регнум. Федеральное министерство экономики и энергетики Германии, возглавляемое социал-демократом Бригиттой Циприс, разработало для дальнейшей экономической политики план из 10 пунктов под названием «Сильная и справедливая Германия!», который состоит из девяти страниц. Один из предложенных пунктов — дополнительное налоговое обложение супружеской пары, пишет Spiegel. В Министерстве финансов ФРГ, которое возглавляет представитель партии Христианско-демократического союза Вольфганг Шойбле, к данному предложению отнеслись довольно критично. Это привело немецких граждан в замешательство: в четверг, 16 марта, в Twitter появились сообщения: «Кому верить?» и «За кого голосовать?».

Diana Robinson Выборная гонка

В рамках спора о налоговых реформах чувствуется противостояние политиков в предвыборной гонке, пишет Spiegel. Однако, как отмечает редакция немецкого журнала, налоговая политика — компетенция Министерства финансов, а не Министерства экономики. Эксперты считают, что в плане «Сильная и справедливая Германия!» прослеживаются лозунги предвыборной кампании партии СДПГ. Слово «справедливый» — лейтмотив кандидата в канцлеры ФРГ социал-демократа Мартина Шульца. Также и в Министерстве финансов очевидна позиция ХСС, представители которой изначально выступали против идеи налогообложения супругов, при котором учитывается их совместный доход.

Несмотря на то, что еще в 1977 Федеральный конституционный суд ФРГ запретил использовать рекламу своей партии на постах федеральных министров страны, политики завуалировано продолжают этим пользоваться, пишет Spiegel.